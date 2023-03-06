В США сообщили Украине плохие новости о британских танках

В США сообщили Украине плохие новости о британских танках
Фото: www.unsplash.com
Западные развалюхи вряд ли помогут Киеву

Решение британского правительства направить киевскому режиму танки Challenger 2 обставлялось с большой помпой. Однако реальная эффективность боевых машин может серьезно разочаровать украинских вояк. Об этом заявили эксперты авторитетного американского журнала Military Watch.

Специалисты отмечают, что британские танки "славятся" многочисленными недостатками, так что вряд ли смогут изменить положение дел на поле боя. При этом Лондон очень громко обставил решение отправить танки Киеву, и Вооруженные силы Незалежной действительно ждут боевые машины.

В первую очередь, эксперты напомнили, что на британских танках до сих пор используют нарезное орудие. Такая технология давно устарела – Армия России, как и НАТО, практически не используют такие танки. Из-за этого "дефекта" многие имеющиеся у украинцев снаряды "Челенджерам" не подойдут, да и прицельность стрельбы оставляет желать лучшего.

Более того, корпус танков плохо защищен от атак. Фактически машину можно вывести из строя одним точным ударом. Также боевую технику сложно обслуживать, и она оснащена устаревшим оборудованием.

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
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