В "бахмутском котле" осталась огромная группировка ВСУ в 10 тысяч человек

В "бахмутском котле" осталась огромная группировка ВСУ в 10 тысяч человек
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Противник не может уже надеяться на снабжение

В оперативное окружение в Бахмуте попала группировка из 10 тыс. украинских военнослужащих, сообщает советник главы ДНР Ян Гагин. Речь идет о крупном гарнизоне – цифры могут превышать указанное количество живой силы. Ряд подразделений из ВСУ покидают город при огневом поражении, которая наносит российская артиллерия.

Гагин добавил, что РФ контролирует подступы к городу – по указанной причине снабжение украинской группировки в городе невозможно.

Нельзя, однако, исключать, что противник попытается прорвать кольцо для доставки боевого комплекта путем боевых действий. Гагин считает, что в Бахмуте формируется новый котел, сравнимый с Дебальцево.

Бахмут находится на части Донбасса, в настоящее время подконтрольного Киеву к северу от Горловки. По итогам последнего заседания ставки украинский лидер Владимир Зеленский решил продолжить оборону – Киев также утверждает, что "за" высказался и главком ВСУ Валерий Залужный, ранее выступавший против удержания города под контролем Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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