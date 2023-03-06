Зеленский готов "отбить" Бахмут с помощью резервов ВСУ

Президент Украины нашел средство для сохранения своего рейтинга

На ставке верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что не желает сдавать Бахмут, несмотря на катастрофические потери украинской армии. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный же утверждал, что подразделения реально отвести на уже подготовленные позиции, параллельно занимаясь подготовкой элитных частей для наступления, утверждает телеграм-канал "Легитимный".

Командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский, которого Киев уже три раза отправлял в Бахмут, подтвердил, что тактика имеет шансы на успех – если украинская армия нанесет удар по флангам "вагнеровцев", которые прорываются на бахмутском направлении.

Если украинские силы смогут сдержать город, Россия понесет не только военный, но и репутационный урон. Сырский якобы уже запросил элитные части из резерва – они входят в основную группу ударного "кулака".

Зеленский же выразил согласие, одобрив план, который может спасти ему политический рейтинг. Валерий Залужный же публично поддержал решение президента – чтобы скандал не вышел в публичную плоскость.

До середины января Банковая всеми силами пыталась удержать Бахмут до встречи с союзниками НАТО в Рамштайне, которые должны были объявить о выделении военной помощи. С тех пор медийный резонанс стал еще более раздутым – потеря города скажется на рейтинге Зеленского, который, как известно, готов идти на любые жертвы ради своих политических амбиций.