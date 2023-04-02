ВС РФ одним ударом разнесли десяток западных танков на Украине

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После решения Запада поставить Украине тяжелую технику, Россия предупреждала, что она обязательно станет законной целью российских ракет. По данным военных корреспондентов, не так давно Москва выполнила обещание.
Неподалеку от Запорожья ВС РФ нанесли всего один удар, который уничтожил десяток западных танков, поставленных ВСУ. Их прятали в одном малозаметном ангаре – примерно там хранилось около десятка машин.
Источники утверждают, что сведения о хранении там танков передали ВС РФ очевидцы. Какие именно модели там распологались они распознать не смогли.
При это "Царьград" утверждает, что Россия стремится уничтожать практически все вооружение НАТО, которое попадает в руки ВСУ. В некоторых случаях его не трогают, чтобы забрать для дальнейшего изучения.
Действия Москвы вызывают уважение у британцев
И сорвать планы Украины, разработанные совместно с американцами