Высшая степень боеготовности: Тихоокеанский флот РФ поднят по тревоге

Высшая степень боеготовности: Тихоокеанский флот РФ поднят по тревоге
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com /www.globallookpress.com
С важным заявлением выступил Сергей Шойгу

Сегодня, 14 апреля, стало известно о приведении Тихоокеанского флота нашей страны в высшую степень боевой готовности. Об этом заявил руководитель главного оборонного ведомства российского государства Сергей Шойгу.

Военный министр сообщил, что данные мероприятия были осуществлены в рамках проведения внезапной проверки флота к ведению боевых действий. Основная цель заключается в том, чтобы нарастить способность Армии России отражать агрессивные действия врагов при нападении с водных просторов.

Руководство Генерального штаба отдало распоряжение, согласно которому российскому флоту необходимо будет разработать стратегию действий в рамках предложенной в задании обстановки. Также ТОФ проведет оперативную подготовку войск к выполнению боевых задач и отработает ряд целей в ближайшей и в отдаленной морских зонах.

Тем временем, Армия России продолжает успешно противостоять украинскому врагу на всех направлениях спецоперации. Так, стало известно, что наши бойцы захватили под Херсоном немецкий танк "Леопард".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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