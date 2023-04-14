Высшая степень боеготовности: Тихоокеанский флот РФ поднят по тревоге

С важным заявлением выступил Сергей Шойгу

Сегодня, 14 апреля, стало известно о приведении Тихоокеанского флота нашей страны в высшую степень боевой готовности. Об этом заявил руководитель главного оборонного ведомства российского государства Сергей Шойгу.



Военный министр сообщил, что данные мероприятия были осуществлены в рамках проведения внезапной проверки флота к ведению боевых действий. Основная цель заключается в том, чтобы нарастить способность Армии России отражать агрессивные действия врагов при нападении с водных просторов.



Руководство Генерального штаба отдало распоряжение, согласно которому российскому флоту необходимо будет разработать стратегию действий в рамках предложенной в задании обстановки. Также ТОФ проведет оперативную подготовку войск к выполнению боевых задач и отработает ряд целей в ближайшей и в отдаленной морских зонах.



Тем временем, Армия России продолжает успешно противостоять украинскому врагу на всех направлениях спецоперации. Так, стало известно, что наши бойцы захватили под Херсоном немецкий танк "Леопард".

