Реальный интересант остается прежним

В историях с разгоняемой версии об "аресте" генерала Сергея Суровикина имеется один явный факт, указывающий на несостоятельность самой популярной версии об аресте высокопоставленного военнослужащего: новость, не имеющая подтверждения, разгоняется телеграм-каналами.

Однако, указывает News.ru, генерал в принципе никогда "светился" – и уж тем более не раздавал направо и налево интервью о положении дел на фронте. По мнению авторов, цель "розыгрыша ситуации" ключевых интересантов, запустивших сомнительную новость – сохранить самый высокий уровень напряжения внутри самой России, попутно подогревая внутреннее недоверие.

Версия с "задержанием" Суровикина охотно тиражируется западными медиа. То и дело в новостных заметках по ту сторону баррикад авторы выражают надежду, что в России будет хаос, а ВСУ пойдут в наступление и "обрушат фронт". Увы, даже после напряженной ситуации минувших выходных такие надежды оказались несбыточными.

Авторы указывают, что сама фигура генерала Армагеддона, сформировавшего не одну линию обороны, которые не могут преодолеть украинские войска, вызывает у Запада раздражение. А потому он стал идеальной мишенью для информационных атак.

Financial Times, к примеру, сообщает, что Суровикин якобы был в курсе планов ЧВК, решившей переступить закон в своем демарше.

"Попытки дестабилизации будут продолжаться даже тогда, когда Суровикин, живой и здоровый, появится в публичном пространстве", – говорится в материале.