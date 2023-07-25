Турция готовит ответ российскому "Панцирю"

Закупать системы ПВО в России стране запрещено

Самая крупная турецкая компания по производству оборонной продукции Aselsan решила создать собственную систему ПВО, которая получила название "Булава" или GÜRZ. Эксперты считают, что это станет ответом турков на российский "Панцирь", поскольку по характеристикам будет превосходить его в значительной степени. Ее планируют представить публике во время выставки IDEF 23 в Стамбуле.

Основным предназначением "Булавы" будет защита стационарных подразделений, а также военных колонн в движении. Как отметили в компании, оружие является "ответом на возрастающую потребность в средствах с возможностями стратегического маневрирования".

Турецкая ПВО сможет бить по очень низким или маловысотным целям – к примеру, артиллерийским боеприпасам или ракетам, беспилотникам, вертолетам, истребителям.

Другой новинкой выставки станет новая беспилотная наземная система Barkan, которая будет отличаться от предыдущей версии большей мобильностью и способностью нести тяжелое вооружение.

Ранее западные СМИ сообщали, что Анкара, вероятно, может получить долгожданные истребители F-16 после многолетних переговоров с американцами. Однако США потребовали от них встречной услуги, связанной с предательством России.