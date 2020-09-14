В России разработали новые правила дорожного движения

В России разработали новые правила дорожного движения
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Законопроект затронет даже детские средства передвижения

Министерство транспорта разработало вместе с ГИБДД закон об изменении правил дорожного движения. Поправки должны снизить лимит на светопропускную способность тонировки стекол автомобилей с 75% до 70%. Также закон коснется электросамокатов, моноколес, роликов и прочих индивидуальных средств передвижения.

В автомобиле будет возможным перевоз любой аптечки, огнетушителя и аварийного знака: по действующим нормам, в ПДД содержится ссылка на ГОСТ, которую в новом варианте решили убрать.

Дети до семилетнего возраста могут использовать скейтборды, ролики, электросамокаты и прочие подобные средства лишь в присутствии взрослых людей на тротуарах и дорожках для пешеходов. Подростки до 14-летнего возраста могут кататься в указанных местах без сопровождения взрослых. При отсутствии велосипедных полос и тротуаров они имеют право выехать на обочину, однако при условии наличия на средстве передвижения тормозов, фонаря и катафотов.

На указанных средствах запрещено передвижение в состоянии алкогольного опьянения, отмечает "КоммерсантЪ".

Также появится скоростное ограничение: водители автобусов могут разгоняться до 90 км/ч при условии наличия ремней безопасности и сидячих мест исключительно. В остальных случаях лимит составляет 70 км/ч, сообщает URA.RU.

В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в рабочую группу аналитического центра при правительстве РФ.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что новый КоАП делает возможным изъятие автотранспорта в пользу госсобственности, если нарушитель управляет им по доверенности. 

Егор МАЛКОВ

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