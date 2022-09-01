Власти отменили целых 27 пунктов

С 1 сентября в Российской Федерации отменяются многие правила для проведения технического осмотра легковых транспортных средства. Кабмин постановил упразднить 27 пунктов, которые ранее были необходимы при оценке состояния ТО.

Теперь хранить автомобильную аптечку в салоне необязательно для технического осмотра – равно как и огнетушитель с дорожным знаком аварийной остановки. Однако действующие ПДД указывают, что упомянутые средства обязательно должны быть в наличии у каждого автовладельца в салоне.

Отменяется проверка подтекангия масла и технических жидкостпей в главных агрегатах авто. Специалисты при проведении ТО также не станут проверять уровень шума при выхлопе, контроль установки номеров на предмет правильности. За противоугонную систему автовладельцы станут также отвечать лишь перед своей совестью.

Подача стеклоотмыва на лобовое и коррозия тормозов также теперь не обязательны для проверки, отмечает телеканал "360".

Тем не менее, устанавливаются нововведения: ТО предусматривает проверку "подсоса воздуха".

Ранее мы рассказывали, что за первые шесть месяцев 2022 года продажи новых авто в стране упали на 57%.