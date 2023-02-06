В России случился исторический обвал автомобильного рынка

В России случился исторический обвал автомобильного рынка
MIT Russia/www.globallookpress.com
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В 2023 году российский авторынок находится в весьма шатком положении – в январе был зафиксирован спад продаж новых легковых и коммерческих авто на 63,1 процента, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Лидером по продажам, как ни странно, остается не "АвтоВАЗ", ставший чуть ли не исключительным монополистом рынка после ухода известных иностранных автобрендов в 2022 году. У имеющего огромные государственные субсидии ВАЗа упали продажи на 3 процента. Второе и третье места за китайскими Haval и Geely. У них зафиксирован рост продаж на 43% и 88 процента соответственно.

Горьковский автозавод находится на четвертом месте. В январе ГАЗ продал лишь 1816 авто. Пятой следует корейская KIA, реализовавшая в этом году 1415 авто, что стало практически в два раза ниже прошлогоднего показателя.

Ранее мы сообщали об официальном прекращении производства Lada Vesta NG. Флагманский седан несколько лет выпускался "АвтоВАЗом", однако из-за отсутствия иностранных комплектующих налаживание производства оказалось невозможным.

Источник: Ассоциация европейского бизнеса ✓ Надежный источник
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