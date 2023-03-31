Появились подробности передачи китайских "Танков" России

Автомобиль называют "механическим зверем"

После ухода многих западных компаний с российского авторынка, китайские производители решили занять нишу. К примеру, Great Wall планирует передать в Россию несколько моделей новых "Танков" 400-ой модели, их также называют "механическим зверем".

Впервые автомобили показали публике в 2021 году. Внешне внедорожник произвел серьезное впчатление, поскольку напоминал пуленепробиваемую машину, полностью защищенную от какого-либо урона. Недавно в Сеть слили новые фото "Танков", которые несколько отличаются от ранее показанной модели.

Новый автомобиль выкрашен в цвет металлик, а диски – в черный. Окна транспортного средства немного затонированы, также появилось несколько декоративных элементов на экстерьере. Эксперты в автомобильной отрасли полагают, что такой дизайн является его окончательной версией.

Вероятно, в таком виде модель начнет штурмовать международные рынки сбыта. В частности – российский. Производитель намеревался занять собственную нишу в стране после ухода западных брендов. Стоимость автомобиля будет начинаться от 3,7 млн рублей. За продвинутые варианты "Танков" придется отдать, как минимум, 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что поставки "Танков" в Россию начнутся до конца 2023 года.