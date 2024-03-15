Продажи авто с механикой в РФ сведутся к минимуму через 3-4 года - аналитики

Россия идет в общем мировом тренде

По мнению экспертов, уже через три-четыре года в России резко упадут продажи новых авто на механике. Любителям ручной коробки будет все сложнее подобрать для себя подходящий автомобиль. В то же время, в экономном сегменте, а также на коммерческом транспорте механическая трансмиссия продержится дольше, но в конце концов, тоже отойдет прошлое.



Таким прогнозом с журналистами поделились аналитики компаний "Автодом" и "АвтоСпецЦентр". Эксперты пояснили, что наша страна идет в рамках общемирового тренда. В последний период в мире с каждым годом падает доля машин с ручной коробкой передач. Так, в 2022-м году среди выпущенных в Европе новых машин только 34% были оборудованы механической коробкой.



Отмечается, что такая тенденция наметилась на фоне ужесточения экологических стандартов. Как известно, машины на механике не всегда способны обеспечить допустимый уровень выбросов. Кроме того, среди автолюбителей большей популярностью пользуются автоматические коробки, так как они облегчают процесс управления транспортным средством.



Среди минусов ручной коробки передач также отмечается больший расход топлива и необходимость наличия особых навыков у водителя. Все это говорит о том, что в ближайшие годы машины на механике будут исчезать с рынка.



К слову, ранее стало известно о проблемах с китайским автопромом на российском рынке. В прошлом году машины из КНР заняли 50 процентов российского рынка.

