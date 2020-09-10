Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС
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Опасную инфекцию подхватили еще 5363 россиянина

Оперштаб по борьбе с СOVID-19 поделился последними данными по эпидемиологической обстановке в стране. За все время буйства вируса в РФ заболели 1046370 граждан.

При этом за последние сутки тест на коронавирус дал положительный результат у 5363 человек в 84 регионах.

Пальму первенства все так же держит столица. В Москве за прошедшие сутки заразились 695 горожан. Следом идет Северная столица. Опасную инфекцию обнаружили еще у 215 петербуржцев. Третье место за Московской областью. Здесь специалисты выявили еще 169 носителей коронавирусной инфекции.

За день умерли 128 пациентов с положительным тестом на СOVID-19. За все время эпидемии от вируса, согласно последним данным, скончались 18263 человека.

При этом медикам удалось вылечить еще 5915 пациентов. За весь период борьбы с заболеванием специалисты поставили на ноги 862373 зараженных.

Ранее сообщалось об опыте борьбы с коронавирусом в Коми. Оперативно выправить ситуацию с распространением болезни удалось благодаря высокой медицинской подготовке. Весной республика была в числе лидеров по числу заболевших коронавирусом. Однако власти быстро среагировали на ситуацию, приняли необходимые меры, и теперь эпидемиологическая обстановка в регионе считается одной из самых благополучных. 

Ольга ФЕДОРОВА

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