Вакцинация запрещена людям с онкологией и рядом других заболеваний

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал категории людей, для кого прививка от коронавируса опасна. Главным противопоказанием является наличие болезни, предусматривающей употребление иммунодепрессивных препаратов.

Жемчугов рассказал, что при онкологических заболеваниях вакцина от COVID-19 может быть опасна. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед тем, как пойти на данный шаг.

В зоне риска также находятся люди, страдающие воспалительными и аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой или системными заболеваниями крови. Они в обязательном порядке должны согласовать вакцинацию с врачом, приводит слова Жемчугова "Вечерняя Москва".

Напомним, на данный момент проходит вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции. Желающие тестируют на себе российский препарат под названием "Спутник V".

Сообщается, что вакцина вводится в два этапа. Разница между ними составляет три недели. В результате ожидается усиление иммунитета в несколько раз, что активизирует защитную реакцию организма.

Также стало известно о примерных сроках проведения массовой вакцинации. По прогнозам экспертов, это может занять около года.