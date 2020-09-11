Названы противопоказания для прививки от COVID-19
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал категории людей, для кого прививка от коронавируса опасна. Главным противопоказанием является наличие болезни, предусматривающей употребление иммунодепрессивных препаратов.
Жемчугов рассказал, что при онкологических заболеваниях вакцина от COVID-19 может быть опасна. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед тем, как пойти на данный шаг.
В зоне риска также находятся люди, страдающие воспалительными и аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой или системными заболеваниями крови. Они в обязательном порядке должны согласовать вакцинацию с врачом, приводит слова Жемчугова "Вечерняя Москва".
Напомним, на данный момент проходит вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции. Желающие тестируют на себе российский препарат под названием "Спутник V".
Сообщается, что вакцина вводится в два этапа. Разница между ними составляет три недели. В результате ожидается усиление иммунитета в несколько раз, что активизирует защитную реакцию организма.
Также стало известно о примерных сроках проведения массовой вакцинации. По прогнозам экспертов, это может занять около года.
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