Глава Роспотребнадзора сделала пугающее заявление о COVID-19

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Инфекция начинает приобретать сезонный характер

Роспотребназор выявил 46 случаев наличия COVID-19 в воде и пище в российских регионах. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что в настоящее время коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер. Пандемия стала причиной выработки высокого популяционного иммунитета среди россиян: у врачей он составляет до 50%, у детей может достигать 71%.

Также руководитель ведомства отметила, что примерно половину выявленных случаев COVID-19 в стране можно отнести или к бессимптомным, или к тем, которые протекают без осложнений.

Попова добавила, что любое изменение, связанное с коронавирусом, может привести к потере контроля над эпидситуацией. По этой причине все лаборатории направляют свои результаты в центр "Вектор", где должны прочесть не менее 150 геномов нового COVID-19 со всей территории РФ, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что страна продолжает находиться под угрозой повторного заражения COVID-19. По этой причине необходимо прислушиваться к медикам.

Егор МАЛКОВ

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