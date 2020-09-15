Рост заболеваемости коронавирусом в Москве объяснили

Число зараженных становится больше из-за увеличения масштабов тестирования

Осенью в Москве количество заболевших коронавирусом стало расти – за последние сутки инфекцию подхватили 730 человек. Это самый высокий показатель с конца июня. Однако об ухудшении ситуации это не говорит: число заразившихся увеличилось лишь из-за большего количества проводимых тестов.

Сейчас в московских лабораториях ежедневно делают от 40 до 60 тыс. тестов на COVID-19, поэтому и новых случаев становится больше – это естественно и закономерно. При этом доля самих зараженных уменьшается: если в первую неделю августа выявляли 1,7% заболевших от общего количества тестов, то в начале сентября этот показатель снизился до 1,5%.

Качество самих тест-систем тоже стало лучше: число ложноотрицательных результатов уменьшилось, что тоже влияет на статистику.



Кроме того, с началом осеннего сезона москвичи сами стали проверяться чаще. Играет роль и то, что жители столице в целом стали более активными: многие приехали из отпусков, вернулись в офисы, стали свободнее передвигаться по городу и ходить в музеи и кафе, а также пользоваться общественным транспортом.

После снятия ограничений в столице вырос и туристический поток. С середины июня в Москве побывали более 1,5 туристов из других городов России. Некоторые приезжают и на сезонные заработки.

Мэр города Сергей Собянин заявил о готовности к ухудшению эпидемиологической ситуации и понадеялся, что этого все же удастся избежать. При этом вводить карантинные меры снова в столице пока не намерены.

Стоит отметить, что рост заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается и в других больших городах. Также не стоит забывать о таких традиционных сезонных болезнях, как ОРВИ.

К счастью, COVID-19 агрессивнее не становится: число пациентов, тяжело перенесших инфекцию, за месяц стало меньше на 13%. При этом половина зараженных переносит коронавирус без симптомов, а на ИВЛ в столице сейчас находится лишь 145 человек – около 90% аппаратов свободны.

В Москве также свободно порядка 60% коек, специально выделенных для заразившихся. Сформирован резерв медицинского оборудования, запас лекарств и средств индивидуальной защиты, а также огромный запас плазмы для помощи тяжелым больным.

За последние месяцы врачи продвинулись в изучении коронавируса – в столице сформирована крупнейшая в мире база КТ-снимков. К тому же в России уже появилась вакцина от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований и вскоре будет доступна широкому кругу лиц.