Повторно вводить пропускной режим в столице пока не планируют

В связи с ростом заболеваний коронавирусом в Москве могут вновь ввести карантин. О возможных ограничениях сообщил информированный источник.

"Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями",

– рассказал источник "Интерфаксу". Именно для этой категории граждан власти рассматривают введение режима самоизоляции.

К системе пропусков или "закрытию" экономики прибегать пока не планируют. Подобных ограничений скорее всего не будет и в октябре, передает телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Мэр города Сергей Собянин подтвердил: ситуация в Москве действительно усложняется. Об этом говорит серьезный рост числа пациентов, госпитализированных с коронавирусом, сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

Сегодня, 24 сентября, Владимир Путин отметил: эпидемиологическая ситуация в России значительно лучше, чем в других странах, поэтому повторных ограничений пока не будет. Однако президент напомнил о том, что защитные меры все же важны, чтобы не приходилось возвращаться к строгому карантину.

За последние сутки в Москве выявили 1050 новых случаев COVID-19. Четырехзначной цифры показатель достиг впервые за три месяца.