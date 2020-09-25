От прогулок на свежем воздухе отказываться пока не придется

С 28 сентября в Москве вводят новые ограничения в связи с распространением коронавируса. На кого они будут распространяться и за что жителям столицы грозят штрафы, рассказал мэр Сергей Собянин.

В первую очередь, режим самоизоляции должны соблюдать пожилые люди старше 65 лет и страдающие от хронических заболеваний. Работающим пенсионерам рекомендуют перейти на удаленный формат или, по возможности, взять отпуск или больничный.

Социальные карты блокировать, как это было весной, не планируют, однако от поездок на общественном транспорте мэр попросил воздержаться. Если же это все-таки необходимо, то обязательно носить маски и перчатки – это распространяется и на другие общественные места.

Выходить на прогулки и заниматься физкультурой также можно – штрафовать за это не будут.

"Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям",

– написал Собянин на своем сайте. Однако он напомнил, что пребывание в аптеке или магазине без средств защиты все же является нарушением.

Ограничения в столице решили ввести из-за роста числа новых заболевших. За последние сутки COVID-19 подхватили 1560 человек.

О частичном возвращении карантина мэр Москвы объявил сегодня, 25 сентября. Как сообщалось ранее, в ближайшие два месяца снова вводить пропускную систему власти не планируют.