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С конца августа количество инфицированных новым коронавирусом за сутки увеличивается с каждым разом. О том, что к осеннему периоду возможна подобная тенденция предупреждали в Роспотребнадзоре, однако это связывают не только с наступлением холодного периода.
Как заявила Анна Попова, в первую очередь рост числа больных связан с несоблюдением мер профилактики по распространению инфекции. Она призывала относиться к коронавирусу более настороженно, чем многие делают это сейчас, пишет РИА "Новости".
В Москве снова ввели ограничения в связи с коронавирусом. Это коснулось некоторых категорий граждан.
Инвесторы отказываются от евро и долларов, предпочитая более "тихую гавань"
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин