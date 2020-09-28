Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 сентября
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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От COVID-19 выздоровели 2 702 человека

За один день в России выявили 8 135 человек, зараженных коронавирусом. С начала эпидемии болезнь охватила 1 159 573 россиян, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В российской столице продолжается рост количества зараженных. За прошедшие сутки в Москве подтвердилось 2 217 новых случаев COVID-19. Второе место занял Санкт-Петербург, где обнаружили 237 зараженных за день. В Подмосковье за аналогичный период коронавирус подтвердился у 212 жителей.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных инфекций, скончался 61 пациент. За все время эпидемии от коронавируса умерли 20 385 человек.

Всего за сутки в России выздоровели 2 702 человека. От инфекции смогли вылечиться 945 920 жителей страны.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается из-за несоблюдения профилактических мер, направленных на борьбу с инфекцией. 

Егор МАЛКОВ

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