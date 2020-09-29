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В России снова растет число заразившихся коронавирусом. Ситуацию, как предупреждали медики, осложняет надвигающийся сезон гриппа и простуд. Как защититься от коронавируса и гриппа осенью 2020 года, рассказала врач. Главные способы – в подробной инструкции от "Утро.ру".
"Безусловно, осень этого года будет в некотором роде вызовом, потому что к сезонному повышению заболеваемости гриппом также прибавился риск заболеть коронавирусом", –
отмечает врач, эксперт Лаборатории долголетия Оксана Лищенко. Снизить риск заражения можно, соблюдая ряд рекомендаций.
Особенно важным в эти дни становится сбалансированное питание.
Включите в рацион достаточное количество белковых продуктов, минимум 400-500 гр овощей, фруктов и ягод ежедневно, употребляйте продукты с антиоксидантными свойствами (облепиха, черника, виноград, клюква, рябина, смородина, гранаты, орехи, фасоль, артишоки, зеленый чай, какао).
После согласования со специалистами рекомендуется дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов или пищевых добавок (витамин Д, витамин С, ОМЕГА3 жирные кислоты, элеутерококк, женьшень, лимонник, чесок, эхинацея, куркумин, шиповник и др).
Важно следить за режимом сна, он должен быть минимум 7-8 часов, сохранять физическую активность (минимум 150 минут занятий в неделю, в том числе прогулки или занятия на свежем воздухе, дыхательная гимнастика), закаливание (контрастный душ), отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.
О том, кому можно прививаться вакциной от коронавируса, а кому она противопоказана, можно узнать из нашей инструкции.
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