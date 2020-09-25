В России снова начало расти число зараженных COVID-19, а между тем приближается сезон гриппа и простуд

Какие есть противопоказания к вакцинации от коронавируса, можно ли делать прививку от гриппа и коронавируса одновременно и как отличить COVID-19 от простуды – в инструкции "Утро.ру".



Кому можно делать прививку от коронавируса

Вакцинация разрешена тем, кто здоров. Если вы переболели ОРВИ, должно пройти не меньше двух недель до прививки от коронавируса. Кроме того, человек не должен контактировать с теми, кто болеет COVID-19 за 14 дней до вакцинации. Если у вас есть симптомы коронавируса, делать прививку нельзя. Препарат предназначен для профилактики, но не для лечения.

Разрешена ли вакцина от COVID-19 детям

Прививку в 2020 году могут сделать только совершеннолетние россияне. Детей от коронавируса пока не прививают.

Кому не нужна вакцина

Тем, кто уже перенес COVID-19, прививка не понадобится. Чтобы удостовериться, что необходимости в препарате нет, нужно сдать анализы на антитела. О том, что у вас уже есть иммунитет, скажет показатель IgG выше 10.

Противопоказания к вакцинации от коронавируса

Прививку от COVID-19 нельзя делать:

– тем, у кого в течение последнего года был инсульт или острый коронарный синдром;

– тем, у кого хронические системные инфекции, новообразования, гепатит В и гепатит С, сифилис, ВИЧ и туберкулез;

– тем, кто готовится к зачатию ребенка в ближайшие три месяца. Это касается как мужчин, так и женщин;

– беременным прививку от коронавируса не делают.

Отметим, что за последние дни заболеваемость коронавирусом в России снова начала расти. А между тем приближается сезон гриппа и простуд. В 2020 году медики ожидают появления трех новых штаммов гриппа. Коллективный иммунитет к ним у россиян еще не сформировался.

При этом врачи предупреждают, что не стоит недооценивать опасность вируса. Наибольшую угрозу представляет не сам грипп, а осложнения после него, которые могут возникнуть, если лечить его неправильно или не лечить вовсе. Безопаснее сделать прививку от гриппа. Но как быть в 2020 году на фоне вспышки коронавируса? Что делать, если человек привиться и от COVID-19?

Разрешена ли вакцина от коронавируса после прививки от гриппа

Медики утверждают, что прививки от других заболеваний разрешены, нужно только выдержать время. То есть между прививкой от гриппа и коронавируса должно пройти не менее 30 дней. Вакцина от COVID-19 не защитит от гриппа, предупреждают врачи. Поэтому в 2020 году безопаснее сделать обе прививки. Детей от гриппа можно прививать начиная с шести месяцев.

Можно ли делать прививку от гриппа переболевшим коронавирусом

Да, это разрешено – после окончательного выздоровления и выхода из режима самоизоляции.

Симптомы коронавируса: как отличить COVID-19 от гриппа и простуды

Начинаются и коронавирус, и ОРВИ почти одинаково

– небольшая слабость

– температура невысокая

Отличия коронавируса от гриппа и простуды

– Те, кто переносит COVID-19 в легкой форме, жалуются на потерю вкуса и обоняния, ломоты в теле нет, но присутствует общая слабость. Болезнь продолжается до двух, а иногда трех недель. Если коронавирус в тяжелой форме, начинается он с высокой температуры – она может подскочить сразу до 39 градусов. Есть кашель и одышка, больной чувствует, будто ему не хватает воздуха. При таких симптомах коронавируса зараженного нужно везти в больницу.

– При простуде и ОРВИ у больного насморк, может першить горло, есть боль в мышцах. При гриппе также может сильно болеть голова. Он как и коронавирус начинается со скачка температуры и ломоты в теле. Кашель есть не всегда. Если нет осложнений, человек выздоравливает за три-семь дней, отметила врачТатьяна Романенко в беседе с "Ридусом".

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