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Какие есть противопоказания к вакцинации от коронавируса,
можно ли делать прививку от гриппа и коронавируса одновременно и как отличить COVID-19 от простуды – в инструкции
"Утро.ру".
Вакцинация разрешена тем, кто здоров. Если вы переболели ОРВИ, должно пройти не меньше двух недель до прививки от коронавируса. Кроме того, человек не должен контактировать с теми, кто болеет COVID-19 за 14 дней до вакцинации. Если у вас есть симптомы коронавируса, делать прививку нельзя. Препарат предназначен для профилактики, но не для лечения.
Прививку в 2020 году могут сделать только совершеннолетние россияне. Детей от коронавируса пока не прививают.
Тем, кто уже перенес COVID-19, прививка не понадобится. Чтобы удостовериться, что необходимости в препарате нет, нужно сдать анализы на антитела. О том, что у вас уже есть иммунитет, скажет показатель IgG выше 10.
Прививку от COVID-19 нельзя делать:
– тем, у кого в течение последнего года был инсульт или острый коронарный синдром;
– тем, у кого хронические системные инфекции, новообразования, гепатит В и гепатит С, сифилис, ВИЧ и туберкулез;
– тем, кто готовится к зачатию ребенка в ближайшие три месяца. Это касается как мужчин, так и женщин;
– беременным прививку от коронавируса не делают.
Отметим, что за последние дни заболеваемость коронавирусом в России снова начала расти. А между тем приближается сезон гриппа и простуд. В 2020 году медики ожидают появления трех новых штаммов гриппа. Коллективный иммунитет к ним у россиян еще не сформировался.
При этом врачи предупреждают, что не стоит недооценивать опасность вируса. Наибольшую угрозу представляет не сам грипп, а осложнения после него, которые могут возникнуть, если лечить его неправильно или не лечить вовсе. Безопаснее сделать прививку от гриппа. Но как быть в 2020 году на фоне вспышки коронавируса? Что делать, если человек привиться и от COVID-19?
Медики утверждают, что прививки от других заболеваний разрешены, нужно только выдержать время. То есть между прививкой от гриппа и коронавируса должно пройти не менее 30 дней. Вакцина от COVID-19 не защитит от гриппа, предупреждают врачи. Поэтому в 2020 году безопаснее сделать обе прививки. Детей от гриппа можно прививать начиная с шести месяцев.
Да, это разрешено – после окончательного выздоровления и выхода из режима самоизоляции.
Начинаются и коронавирус, и ОРВИ почти одинаково
– небольшая слабость
– температура невысокая
Отличия коронавируса от гриппа и простуды
– Те, кто переносит COVID-19 в легкой форме, жалуются на потерю вкуса и обоняния, ломоты в теле нет, но присутствует общая слабость. Болезнь продолжается до двух, а иногда трех недель. Если коронавирус в тяжелой форме, начинается он с высокой температуры – она может подскочить сразу до 39 градусов. Есть кашель и одышка, больной чувствует, будто ему не хватает воздуха. При таких симптомах коронавируса зараженного нужно везти в больницу.
– При простуде и ОРВИ у больного насморк, может першить горло, есть боль в мышцах. При гриппе также может сильно болеть голова. Он как и коронавирус начинается со скачка температуры и ломоты в теле. Кашель есть не всегда. Если нет осложнений, человек выздоравливает за три-семь дней, отметила врачТатьяна Романенко в беседе с "Ридусом".
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