Каким же образом ситуация будет развиваться на самом деле, станет понятно уже достаточно скоро

С понедельника 28 сентября в Москве вводятся новые ограничительные меры, в связи с опасностью распространения коронавируса, и наложения его на сезонную эпидемию гриппа. Пока они коснутся только граждан старше 65 лет, а также лиц страдающих хроническими заболеваниями.

"По мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, – заявил в обращении к горожанам, размещенном на официальном сайте мэра Москвы Сергей Собянин. – И вам, дорогие мои, нужно постараться, насколько это возможно, уберечь себя от риска заболевания".

Также, руководителям пяти тысяч столичных предприятий рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.

На данный момент все меры имеют не обязательный, а рекомендательный характер.

НАЧАЛОСЬ?

Возвращения жестких противоэпидемических ограничений, с ограничением социальных контактов, запретом массовых мероприятий и приостановкой работы части предприятий, начавшееся около месяца назад по всей Европе, все больше волнует россиян, понимающих, что в скором времени эта "волна" может докатиться и до них. В России хорошо помнят весенний "режим повышенной готовности" (аналог карантина) и локдаун, принесшие населению бед ничуть не меньше (а скорее больше), чем сама эпидемия.

Между тем, число заражений коронавирусом в стране действительно растет уже несколько дней подряд. Последнее сокращение количества зараженных в России фиксировалось 13 сентября (5449 человек), с тех пор их число только растет. Лидерами по количеству новых случаев заражения на 24 сентября выявили в Москве (1050 за сутки) и Санкт-Петербурге (215).

О том, что с началом осени число заражений COVID-19 будет увеличиваться, ученые и медики говорят уже достаточно давно. Причины тому – смена теплого сезона на более холодный осенне-зимний и возвращение людей из отпусков (массовая отпускная миграция способствует заражению). При всей сомнительной эффективности масочно-перчаточного режима, повлиять на рост заболеваемости мог и постепенный отказ населения от его соблюдения. Хотя, скорее здесь могло сыграть свою роль пренебрежение граждан соблюдением социальной дистанции.

Все это неизбежно вызывает у россиян один и тот же вопрос – стоит ли сегодня ждать повторения жестких мер минувшей весны, с запретом работы и учебы, тотальным ограничением и контролем за любыми передвижениями, и прочими ограничениями базовых прав граждан.

ЗАКРОЮТ, ИЛИ НЕТ?

Понятно, что дать четкого ответа на этот вопрос сегодня не может никто. Пока можно лишь делать некоторые предположения на основе наблюдений за происходящим в стране и за ее пределами, а также исходя из устоявшихся алгоритмов принятия решений российскими властями.

Первое, что приходит на ум в этой ситуации, так это то, что в высшем руководстве страны есть понимание того, что весенний локдаун стал тяжелейшим потрясением для экономики и социальной политики РФ. Коронакризис подается, как негативный фактор, лежащий в основе тех или иных проблем, во всех официальных документах, на всех уровнях власти. В отличии же от западных стран, у власти которых находится значительное количество левых популистов, строящих карьеру на якобы приоритете человеческой жизни (что на деле далеко от истины), российское руководство отличается более прагматическим подходом. Судя по всему, по итогам весеннего локдауна, куда большую опасность там видят в последствиях локдауна, нежели в самой эпидемии.

В какой-то степени это подтверждается и словами российского президента, сказанных им в минувший четверг. По мнению Владимира Путина, в России эпидемическая ситуация сегодня лучше, чем в других странах, что впрочем не является поводом для расслабления.

"У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться – и ситуация может кардинально поменяться",

– заявил Путин.

Далее, президент в свойственной ему манере дает понять главам регионов, что ответственность за борьбу с вирусной угрозой, как и в первый раз, возлагается на них. При этом, он всячески намекает на недопустимость перегибов.

"Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести",

– говорит президент.

Больше конкретики прозвучало в словах пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, заявившего в пятницу, что вводить более серьезные ограничения из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом пока не планируется.

В переводе с чиновничьего на общечеловеческий, все это означает, что не стоит торопиться с ужесточением мер, а необходимо обеспечить соблюдение тех требований, которые уже предъявляются и в большинстве случаев не выполняются.

ОБУЧЕНИЕ НА ОШИБКАХ?

Исходя из сказанного, можно предположить, что приостановки работы предприятий, и жестких ограничений перемещения людей пока (а возможно, и совсем) не предвидится. Но почти наверняка стоит ожидать ужесточения контроля за соблюдением масочного режима, и некоторых ограничений для групп риска.

Еще один фактор, говорящий не в пользу введения жестких карантинных мер – это заявление российского руководства о создании вакцины от COVID-19. Поскольку, сегодня она активно рекламируется, как успешное средство от эпидемии коронавируса, вряд ли при ее наличии (реальном, или мнимом), власти решат устроить в стране тотальный карантин.

Схожего мнения придерживаются и эксперты-экономисты.

"Собственно, второй волны карантина, как это было весной, не случится. Даже если будет вторая волна коронавируса, – пояснил "Утру.ру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. – Весной правительства всех стран сильно перестарались. Это привело к локдауну экономик, мировому кризису".

По мнению эксперта. сейчас, власти, наученные горьким опытом не будут закрывать экономику, сажать людей на длительный карантин. Максимум, что может быть в этом случае – это точечные меры. Плюс появилась вакцина. Ее эффективность еще не очень ясна, но очевидно, что дальше будут появляться новые образцы.

"Наконец, есть опыт Швеции, – продолжает Алексей Вязовский. – Которая не вводила жесткий карантин и упала по ВВП меньше всех других стран. А заболеваемость там была в пределах европейской нормы (и уж точно меньше, чем в Италии и Испании)".

Таким образом, однозначных оснований ожидать повторения весенней ситуации с ее карантинами и локдаунами, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России, пока нет. Весьма вероятно, что в понимании властей укрепилось то, что полное "замораживание" жизни в стране нисколько не способствует победе над эпидемией, а напротив, ведет к невосполнимым экономическим потерям, и погружению населения в депрессию, последствия которой могут оказаться несопоставимыми с последствиями COVID-19. Впрочем, пока это всего лишь наблюдения и результат анализа очевидных фактов. Каким же образом ситуация будет развиваться на самом деле, станет понятно уже достаточно скоро.