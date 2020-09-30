Жителям столицы напомнили о мерах защиты во время пандемии

С 1 октября москвичи смогут купить медицинскую маску в общественном транспорте в два раза дешевле. Такие меры решили принять в связи с ростом заболеваемости коронавирусом – за нарушение масочного режима по-прежнему предусмотрены штрафы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Маски пассажирам будут продавать по 5 рублей. Купить защитные средства можно в кассах метро, МЦК, МЦД, а также на автовокзалах Мосгортранса и в автоматах, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Напомним, что ранее стоимость масок в транспорте составляла 10 рублей.

В департаменте призвали сохранять осторожность и не забывать о средствах защиты. За нарушение масочного режима москвичам грозит наказание. С момента введения ограничений в столице оштрафовали более 85 тыс. пассажиров, напоминает "Мир24".