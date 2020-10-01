СМИ: последствия коронавируса ударили по Лепсу

СМИ: последствия коронавируса ударили по Лепсу
Григорий Лепс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец был вынужден пойти на радикальный шаг

Исполнитель Григорий Лепс терпит серьезные убытки из-за коронавируса – всего через год после открытия закрылась его кулинарная лавка "Пироги" в центре Москвы, в которой продавали пирожки. Сотрудники сообщают, что для артиста пирожковая не приносила серьезного дохода, а во время пандемии стала и вовсе идти в минус.

Впрочем, цены на пирожки были довольно демократичными, но и это не спасло заведение. Буквально несколько дней назад лавка приостановила свою работу. Неизвестно, собирается ли Лепс ее спасать. Ведь и аренда помещения в центре столицы – сумма совсем немалая.

Изначально Григорий даже мечтал об открытии сети таких заведений, выбрав в качестве ориентира людей со средним уровнем дохода. Цены на пирожки колебались от 60 до 100 рублей. Певец даже планировал расширить ассортимент.

Теперь же у Лепса осталась только "Рюмка водки", довольно популярная среди жителей Москвы, и ресторан "Лесной", где музыкант исполняет больше медийную роль.

Кстати, Лепс реализовал себя во многих сферах бизнеса – у него имеется линия очков и ювелирных изделий, точки по продаже спиртного и даже производство фермерской продукции, передает StarHit.ru.

Недавно российские звезды решили повысить стоимость своих выступлений из-за пандемии. Лепс вошел с список наиболее дорогих артистов.

Егор МАЛКОВ

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