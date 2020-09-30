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Эксперт из Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ведомство допускает введение новых ограничительных мер – все зависит от развития ситуации и эпидемиологической обстановки в стране.
Специалист отметила, что резкий рост новых случаев заболевания вынудит власти принять соответствующие меры и тогда, возможно, снова будут введены ограничения, передает "Интерфакс".
Пшеничная призвала россиян строго следовать рекомендациям по профилактике, если они хотят избежать новых карантинных ограничений.
Между тем, суммарное число жертв опасной инфекции в мире превысило 1 млн человек. Такие данные приводят эксперты Университета Джона Хопкинса.
Ранее власти Москвы пригрозили жителям столицы штрафами из-за отсутствия масок.
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