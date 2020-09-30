Россиянам советуют не пренебрегать требованиями профилактики

Эксперт из Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ведомство допускает введение новых ограничительных мер – все зависит от развития ситуации и эпидемиологической обстановки в стране.

Специалист отметила, что резкий рост новых случаев заболевания вынудит власти принять соответствующие меры и тогда, возможно, снова будут введены ограничения, передает "Интерфакс".

Пшеничная призвала россиян строго следовать рекомендациям по профилактике, если они хотят избежать новых карантинных ограничений.

Между тем, суммарное число жертв опасной инфекции в мире превысило 1 млн человек. Такие данные приводят эксперты Университета Джона Хопкинса.

Ранее власти Москвы пригрозили жителям столицы штрафами из-за отсутствия масок.

