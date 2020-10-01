Свежая статистика по коронавирусу в России на 1 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 1 октября
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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За сутки выявлено 8945 новых случаев

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает буйствовать. Исходя из свежих данных, опубликованных оперштабом, за последние сутки COVID-19 выявили еще у 8945 жителей России. С момента появления вируса всего в РФ заболели 1185231 человек.

За сутки от коронавируса скончались 169 россиян. Общее число жертв составило 20891 человек.

Благодаря врачам справиться с заразой смогли еще 5985 пациентов. За весь период борьбы с заболеванием долгожданный отрицательный тест получили 964242 жителя страны.

Максимальный суточный прирост заболевших по-прежнему наблюдается в Москве. Там за сутки выявили 2424 новых случая. Следом идет Санкт-Петербург с 285 заболевшими. На третьем месте – Московская область. Здесь коронавирус обнаружили у 230 человек.

Недавно врачи озвучили главную ошибку тех, кто заразился COVID-19. По мнению медиков, большинство случаев коронавируса нужно лечить в домашних условиях. Если температура не поднимается выше 37,5 градусов, то не стоит впадать в панику. Лучше вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением. 

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в России могут ввести новые ограничительные меры из-за коронавируса. Если эпидемиологическая обстановка в стране будет и дальше стремительно ухудшаться, то придется вернуться к практике карантина.

Пока что россиян призывают пользоваться средствами защиты, а пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят не выходить из дома без особой надобности. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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