Будет ли новый карантин в Москве: названо условие

Число инфецированных увеличивается с каждым днем

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки было выявлено 8945 новых случаев, из которых 2424 – в Москве. Сергей Собянин сообщил, что второй волны не будет, однако подчеркнул, что число инфицированных COVID-19 в Москве скоро может приблизиться к 3 тысячам в сутки.

Мэр столицы подчеркнул, что пока ограничения вводиться не будут, но все будет зависеть от поведения жителей Москвы.

"Если мы будем наплевательски относиться к мерам по коронавирусу, то жёсткие ограничения не за горами", – заявил Собянин в эфире "России 24".

Также в столице будет усилен контроль соблюдения мер безопасности. Власти Москвы будут проводить специальные рейды по театрам, кинотеатрам и другим местам массового скопления людей.

Сергей Собянин добавил, что с 5 октября на 2 недели прекратят работу учреждения дополнительного образования, в том числе и спортивные секции.

Напомним, что ранее стало известно, что работающих москвичей ждут новые ограничения из-за коронавируса. С 5 октября работодатели будут обязаны перевести 30% сотрудников на дистанционный формат работы.