Будет ли новый карантин в Москве: названо условие

Будет ли новый карантин в Москве: названо условие
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Число инфецированных увеличивается с каждым днем

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки было выявлено 8945 новых случаев, из которых 2424 – в Москве. Сергей Собянин сообщил, что второй волны не будет, однако подчеркнул, что число инфицированных COVID-19 в Москве скоро может приблизиться к 3 тысячам в сутки. 

Мэр столицы подчеркнул, что пока ограничения вводиться не будут, но все будет зависеть от поведения жителей Москвы. 

"Если мы будем наплевательски относиться к мерам по коронавирусу, то жёсткие ограничения не за горами", – заявил Собянин в эфире "России 24". 

Также в столице будет усилен контроль соблюдения мер безопасности. Власти Москвы будут проводить специальные рейды по театрам, кинотеатрам и другим местам массового скопления людей. 

Сергей Собянин добавил, что с 5 октября на 2 недели прекратят работу учреждения дополнительного образования, в том числе и спортивные секции. 

Напомним, что ранее стало известно, что работающих москвичей ждут новые ограничения из-за коронавируса. С 5 октября работодатели будут обязаны перевести 30% сотрудников на дистанционный формат работы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху

Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно

Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg

Противостояние развернется между российской и турецкой стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей