Максимальная смертность с июля: свежая статистика по коронавирусу в России на 2 октября

Максимальная смертность с июля: свежая статистика по коронавирусу в России на 2 октября
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
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За сутки от коронавируса скончались 186 россиян

Число зараженных коронавирусом продолжает расти. По данным оперштаба, за последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 9412 жителей России. С момента появления вируса всего в РФ заболели 1194643 случая коронавируса в 85 регионах.

На сегодняшний день такое число заболевших  рекордное с 30 мая. Показатель смертности по России с 17 июля также достиг пика – за сутки скончались 186 человек.. Общее число жертв с начала пандемии составило 21077 человек.

Излечились от коронавируса еще 6054 пациента. За весь период борьбы с заболеванием отрицательный результат дали тесты 970296 жителей страны.

Максимальный суточный прирост заболевших по-прежнему наблюдается в Москве. Там за сутки выявили 2704 новых случая. Это также наибольший рост с мая. Следом идет Санкт-Петербург с 302 заболевшими. На третьем месте – Московская область. Там коронавирус обнаружили у 244  человек.

Ранее московские власти призвали работодателей отправить сотрудников на удаленную работу. Эта рекомендация затронет от 1,8 до 2 миллионов человек в столице.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили о возможности введения в нашей стране новых ограничений из-за коронавируса. Если эпидемиологическая обстановка в стране будет и дальше стремительно ухудшаться, то придется вернуться к практике карантина.

Полина ДОРОЖКИНА

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