Как избежать новых карантинных ограничений: названо условие

Глава ведомства рассказала о текущей ситуации с коронавирусом

Жителям России не грозят новые ограничительные меры из-за коронавирусной эпидемии, если они будут строго выполнять существующие профилактические требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам высокопоставленной госслужащей, сейчас нет серьезных оснований для введения новых карантинных мер. В эфире радио "Комсомольская правда" Попова также отметила, что COVID-19 превращается в сезонное заболевание, так что всплеск заражений в осенний период был вполне ожидаемым.

Ранее эксперт назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. Прирост новых случаев заражений постепенно начнет снижаться в октябре.

Ольга ФЕДОРОВА

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