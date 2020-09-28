Путин обратился к россиянам из-за коронавируса: главное

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса: главное
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ отметил, что борьба с инфекцией еще не закончена

Владимир Путин собрал президиум Госсовета, чтобы обсудить нацпроекты. Перед беседой глава государства обратился к россиянам. Он призвал граждан соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер, как этой весной. 

По словам президента России, борьба с эпидемией еще не закончилась, поэтому расслабляться нельзя, ведь риски сохраняются, а число зараженных COVID-19 тревожно растет. Путин призвал граждан быть ответственными за себя и окружающих людей, соблюдать рекомендации врачей. 

Глава РФ добавил, что сейчас известно, как бороться с коронавирусом и что нужно делать, однако результат зависит от действий каждого человека. 

Трансляция встречи шла по телеканалу "Россия 24". 

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что избежать введения ограничительных мер возможно, если люди будут выполнять все профилактические меры. Ожидается, что Россия выйдет на плато в октябре. За последние сутки число людей, у которых подтвердился коронавирус, составило 8 135. 

Полина ИВАНОВА

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