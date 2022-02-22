Скончались еще 796 человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публикует статистику по состоянию на 22 февраля. За прошедшие 24 часа в России заразились еще 135 172 человек – это минимум с 1 февраля. Медики госпитализировали 17 294 россиянина, излечиться от инфекции смогли 164 293 человека, число умерших выросло на 796.

Лидером по числу выявленных случаев за сутки все так же остается за Санкт-Петербургом с 6575 случаями. Второе и третье место за Красноярским краем и Новосибирской областью – по 5650 и 5128 зараженных за день соответственно.

С самого начала двухлетнего периода пандемии скончался от последствий ковида 347 031 россиянин, перенесли заболевание 15 657 928, выздороветь смогли 12 657 025 граждан.