Скончались 645 человек

Оперштаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в России на 9 марта. По официальным данным, за прошедшие сутки скончались 645 человек. Выздоровели 92 732, подхватили инфекцию еще 58 675 жителей РФ.

Первое место по заболеваемости за Башкортостаном, где за день выявили 3009 зараженных. Далее следуют Петербург и Свердловская область – по 2642 и 2555 заболевших соответственно.

Все в стране с самого начала пандемии в результате осложнений от коронавирусной инфекции скончались 358 246 человек, переболели 17 140 069, выздороветь смогли 14 895 083.