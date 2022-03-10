Статистика по коронавирусу на 10 марта

Статистика по коронавирусу на 10 марта
Фото: АГН «Москва» / Денис Гришкин
Скончались ... человек

Оперативный шаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по коронавирусу в России на 10 марта. Так, за день в стране выявили еще 51 231 зараженного. Выздороветь смогли 148 634, за сутки зафиксировано 665 летальных исходов.

Первое место по суточному приросту занимает Башкоротостан – там выявили за минувшие 24 часа еще 2856 зараженных. Далее следуют Петербург и Свердловская область – по 2402 и 2076 случаев за день соответственно.

С самого начала пандемии, начавшейся два года назад, в России перенести коронавирусную инфекцию успели 17 191 300 граждан. Выздоровели 15 043 717, скончались 358 911 граждан.


Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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