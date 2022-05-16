Статистика по коронавирусу в России на 16 мая

Статистика по коронавирусу в России на 16 мая
Фото: pixabay.com
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Общее количество заражений доросло до 18,2 млн

За минувшие сутки еще 4 543 человека заразились ковидом в России. Число госпитализаций инфицированных больных составило 1 127. Еще 89 пациентов с коронавирусом скончались, а 5 379 выздоровели. Информацию приводит Оперативный штаб по распространению COVID-19 в стране. 

Количество больных в Москве возросло на 288. По области обнаружили еще 137 зараженных. В Санкт-Петербурге выявили 334 человека, с положительным тестом на коронавирус. 

Всего, по данным на 16 мая 2022 года, количество заражений ковидом в стране составило 18 264 836. Было зафиксировано 17 652 558 случаев выздоровлений и 377 759 смертей. 

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Солдаты должны наладить поставки лекарственных средств в аптеки. До этого впервые с начала пандемии корейский лидер появился на публике в медицинской маске, передает телеканал "360"

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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