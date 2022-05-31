Статистика по коронавирусу на 31 мая

Статистика по коронавирусу на 31 мая
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
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Скончались 88 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал федеральную сводку по состоянию на 31 мая. За минувшие сутки в России выявили еще 3 526 зараженных, скончались 88, выздоровели 5 486 человек.

Первое место среди регионов за Петербургом, где за сутки выявили 288 заболевших. Далее идут Москва и Волгоградская область с 190 и 135 случаями.

За все время пандемии в Российской Федерации переболели инфекцией 18 331 363, скончались 379 117, выздороветь смогли 17 739 356.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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