Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал федеральную сводку по состоянию на 31 мая. За минувшие сутки в России выявили еще 3 526 зараженных, скончались 88, выздоровели 5 486 человек.
Первое место среди регионов за Петербургом, где за сутки выявили 288 заболевших. Далее идут Москва и Волгоградская область с 190 и 135 случаями.
За все время пандемии в Российской Федерации переболели инфекцией 18 331 363, скончались 379 117, выздороветь смогли 17 739 356.
О планах Пекина разузнали американские журналисты