Число заразившихся в стране перевалило за 18,3 млн

Оперативный штаб сообщает о 4 151 новомм заражении ковидом за сутки. Было госпитализировано с подтвержденным диагнозом 2 281 человек, 5 628 выздоровело, а 83 скончались.

В столице было зафиксировано 367 новых больных, по Московской области обнаружили еще 208 заразившихся. Статистика заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге возросла на 294 за минувшие сутки.

Всего в России с начала пандемии выявили 18 335 514 заражений коронавирусом. Случаи выздоровления составили 17 744 984, а смертей 379 200.

Ранее власти Тайланда отменили карантин для всех туристов с 1 июня. Больше не требуется иметь обязательную вакцинацию против коронавируса – лишь предъявить действительную справку об отсутствии инфекции, передает телеканал "360".