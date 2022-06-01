Статистика по коронавирусу в России на 1 июня

Статистика по коронавирусу в России на 1 июня
Фото: pixabay.com
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Число заразившихся в стране перевалило за 18,3 млн

Оперативный штаб сообщает о 4 151 новомм заражении ковидом за сутки. Было госпитализировано с подтвержденным диагнозом 2 281 человек, 5 628 выздоровело, а 83 скончались. 

В столице было зафиксировано 367 новых больных, по Московской области обнаружили еще 208 заразившихся. Статистика заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге возросла на 294 за минувшие сутки. 

Всего в России с начала пандемии выявили 18 335 514 заражений коронавирусом. Случаи выздоровления составили 17 744 984, а смертей 379 200. 

Ранее власти Тайланда отменили карантин для всех туристов с 1 июня. Больше не требуется иметь обязательную вакцинацию против коронавируса – лишь предъявить действительную справку об отсутствии инфекции, передает телеканал "360"

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