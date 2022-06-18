Статистика по коронавирусу в России на 18 июня

Статистика по коронавирусу в России на 18 июня
Фото: pixabay.com
Погибло еще 68 заразившихся

В России обнаружили коронавирус еще у 3 382 человек за минувшие сутки. С диагностированной инфекцией в больницу попали 1 291 гражданин. Выздоровели 4 371 больной, а 68 от последствий ковида скончались, сообщает Ооперштаб по COVID-19. 

В Москве число инфицированных возросло на 220, в Санкт-Петербурге на 221. В Московской области выявлено 243 заражений, а в Воронежской – 132. 

Всего, по данным на 18 июня, в России выявлено 18 395 179 случаев заражения ковидом. Совокупное количество выздоровлений составляет 17 819 395, а смертей – 380 401. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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