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В России обнаружили коронавирус еще у 3 382 человек за минувшие сутки. С диагностированной инфекцией в больницу попали 1 291 гражданин. Выздоровели 4 371 больной, а 68 от последствий ковида скончались, сообщает Ооперштаб по COVID-19.
В Москве число инфицированных возросло на 220, в Санкт-Петербурге на 221. В Московской области выявлено 243 заражений, а в Воронежской – 132.
Всего, по данным на 18 июня, в России выявлено 18 395 179 случаев заражения ковидом. Совокупное количество выздоровлений составляет 17 819 395, а смертей – 380 401.
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