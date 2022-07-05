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За последний день число заражений ковидом в России возросло на 2 676. Количество госпитализаций за минувшие сутки составляет 1 372, сообщает Оперштаб по коронавирусу.
В Москве выявили 339 заражений COVID-19, в Московской области еще 185. Статистика по заболеваемости в Санкт-Петербурге увеличилась на 251.
От последствий инфекции за минувшие сутки умерло 48 человек, а 3 612 выздоровели.
Согласно общей статистике по коронавирусу в России, по данным на 5 июля, всего в стране выявлено 18 445 301 заражение ковидом, 17 873 576 выздоровлений и 381 354 смерти.
Ранее в Северной Осетии были отменены масочный режим и социальная дистанция из-за стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщает МИР 24.
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