Количество смертей от последствий инфекции превысило 381 тысячу

По данным на 8 июля, число новых заражений коронавирусом в России составляет 3 464. За минувшие сутки в больницу попали 1 266 граждан, у которых ранее был выявлен ковид. Выздоровели еще 2 787 человек, а 49 скончались.

Больше всего заражений в Москве – 556, по Московской области выявлено еще 279 больных. В Санкт-Петербурге зафиксировано 273 случая COVID-19.

Всего в стране число заражений коронавирусом достигло 18 455 274, а выздоровлений 17 882 978. Справиться с болезнью не смогли 381 499 граждан – они скончались.