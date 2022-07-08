Статистика по коронавирусу в России на 8 июля

Статистика по коронавирусу в России на 8 июля
Фото: Emin BAYCAN/unsplash.com
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Количество смертей от последствий инфекции превысило 381 тысячу

По данным на 8 июля, число новых заражений коронавирусом в России составляет 3 464. За минувшие сутки в больницу попали 1 266 граждан, у которых ранее был выявлен ковид. Выздоровели еще 2 787 человек, а 49 скончались. 

Больше всего заражений в Москве – 556, по Московской области выявлено еще 279 больных. В Санкт-Петербурге зафиксировано 273 случая COVID-19. 

Всего в стране число заражений коронавирусом достигло 18 455 274, а выздоровлений 17 882 978. Справиться с болезнью не смогли 381 499 граждан – они скончались.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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