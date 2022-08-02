Умерли 48 человек

Оперативный штаб по борьбе с ковидом опубликовал статистику по текущей ситуации с распространением ковида в России. За минувшие сутки зарегистрировано еще 9 560

новых случаев, скончались 48, выздоровели 18 622 103 россиянина.

Первое место среди городов по суточному приросту за Москвой с 2765 случаями. Далее идут Петербург и Московская область с 1635 и 310 заболевшими за сутки.

С начала пандемии медики зарегистрировали в РФ 18 622 103 случая, скончались 382 517, выздоровели 17 990 048 россиян.