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Оперативный штаб по борьбе с ковидом опубликовал статистику по текущей ситуации с распространением ковида в России. За минувшие сутки зарегистрировано еще 9 560
новых случаев, скончались 48, выздоровели 18 622 103 россиянина.
Первое место среди городов по суточному приросту за Москвой с 2765 случаями. Далее идут Петербург и Московская область с 1635 и 310 заболевшими за сутки.
С начала пандемии медики зарегистрировали в РФ 18 622 103 случая, скончались 382 517, выздоровели 17 990 048 россиян.
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