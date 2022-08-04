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Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в РФ. За день выявили
17 126 случаев, умерли 44, выздоровели 9 752
человека.
Первое место занимает Москва с 5973 случаями, далее идут Петербург и Московская область с 1814 и 1742 заболевшими соответственно.
С начала пандемии в стране выявили 18 653 867 зараженных, умерли 382 604, выздоровели 18 010 066 граждан.
Вероятно, Москва может рассчитывать на расширенную помощь от Пекина, считает эксперт
Поездка не была согласована с Берлином