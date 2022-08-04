Статистика по коронавирусу на 4 августа

Статистика по коронавирусу на 4 августа
Bernd Weißbrod/www.globallookpress.com
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Скончались 44 человека

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в РФ. За день выявили 17 126 случаев, умерли 44, выздоровели 9 752
человека.

Первое место занимает Москва с 5973 случаями, далее идут Петербург и Московская область с 1814 и 1742 заболевшими соответственно.

С начала пандемии в стране выявили 18 653 867 зараженных, умерли 382 604, выздоровели 18 010 066 граждан.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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