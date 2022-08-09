Статистика по коронавирусу в России на 9 августа

Статистика по коронавирусу в России на 9 августа
Фото: Mufid Majnun/unsplash.com
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Больше всего зараженных обнаружили в Москве

Число новых заражений ковидом в России составило 16 325 за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 2 574 человека, а выписались 13 092. Суточное количество смертей составило 60. 

В Москве обнаружили 5 711 человек, зараженных коронавирусом, а в Московской области – еще 694. Количество новых случаев болезни в Санкт-Петербурге составило 2 639.

Всего в России было выявлено 18 746 886 заражений COVID-19 с начала пандемии. Число выздоровлений доросло до 18 061 168, а смертей до 382 846.

Ранее в Тибетском автономном районе Китая впервые за 2,5 года выявили случаи заражения коронавирусом, передает МИР24. Было обнаружено 22 больных человека. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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