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Число новых заражений ковидом в России составило 16 325 за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 2 574 человека, а выписались 13 092. Суточное количество смертей составило 60.
В Москве обнаружили 5 711 человек, зараженных коронавирусом, а в Московской области – еще 694. Количество новых случаев болезни в Санкт-Петербурге составило 2 639.
Всего в России было выявлено 18 746 886 заражений COVID-19 с начала пандемии. Число выздоровлений доросло до 18 061 168, а смертей до 382 846.
Ранее в Тибетском автономном районе Китая впервые за 2,5 года выявили случаи заражения коронавирусом, передает МИР24. Было обнаружено 22 больных человека.
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