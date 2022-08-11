Статистика по коронавирусу в России на 11 августа

Статистика по коронавирусу в России на 11 августа
Clara Margais/www.globallookpress.com
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Скончались 52 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей заболеваемости в России на 11 августа. За сутки медики выявили еще 25 815 зараженных, умерли от последствий, вызванных инфекцией, еще 52, выздоровел 14 221 человек.

Лидерство по суточному приросту остается за столицей с 7899 случаями в сутки. Второе и третье места за Петербургом и Московской областью, где выявили за день 2940 и 2521 заболевшего соответственно.

С начала пандемии в России переболели ковидом 18 796 472 человека, умерли 382 954, выздоровел 18 089 941.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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