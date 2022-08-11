Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей заболеваемости в России на 11 августа. За сутки медики выявили еще
25 815
зараженных, умерли от последствий, вызванных инфекцией, еще 52, выздоровел
14 221
человек.
Лидерство по суточному приросту остается за столицей с 7899 случаями в сутки. Второе и третье места за Петербургом и Московской областью, где выявили за день 2940 и 2521 заболевшего соответственно.
С начала пандемии в России переболели ковидом
18 796 472
человека, умерли
382 954, выздоровел 18 089 941.