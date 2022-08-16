Как не угодить под копыта "Кентавра"

Коронавирус продолжает преподносить всем сюрпризы и непрерывно мутирует. "Кентавр", "Дельтакрон" - последние "новинки" от Covid-19

Разбираемся, как защититься от наступающей армии коронавирусов и встретить грядущий сезон ОРВИ во всеоружии.



Не вакциной единой

Как рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Александр Горелов, в последние две недели в России в большинстве регионов отмечается рост больных новыми видами коронавируса, хотя и не такой взрывной, как был в декабре 2021 года. По данным Роспотребнадзора, на новые штаммы "Омикрона" BA.4 и BA.5 приходится более половины случаев заболевания. Кроме того, под пристальным вниманием специалистов находится новый штамм под названием "Кентавр", последствия которого для организма еще недостаточно изучены.

Зарубежные и российские ученые сходятся во мнении, что вакцинация, безусловно, необходима. Однако она не всегда срабатывает в качестве 100-процентной защиты от вируса. С одной стороны, вакцины способны уменьшить вирусную нагрузку при заражении, и это снижает риск тяжелого развития болезни. С другой, эксперты вынуждены признать, что защитный эффект вакцин против мутирующих штаммов SARS-CoV-2 постепенно сокращается, а потребность в препаратах, способных уменьшить вирусную атаку на организм, постоянно растет.

Отрадно, что в России есть подобные препараты, в которых можно быть уверенными с точки зрения их эффективности и безопасности. Например, противовирусный препарат "Арбидол" (международное наименование Умифеновир). Много лет этот препарат использовался только в России для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, однако в эпоху коронавируса он привлек интерес международной научной общественности и получил широкое распространение в мире.

Международное признание

В Китае Умифеновир (там его также называют "Арбидол") начали применять с первых дней пандемии Covid-19. Шанхайские ученые совместно с химиками из университета Нью-Йорка обнаружили свойство молекулы Умифеновира связываться с одним из белков коронавируса и затормаживать его размножение, тем самым подавляя вирус. На сегодняшний день проведено уже более 120 доклинических и клинических исследований Умифеновира, из которых почти треть за рубежом.

В клинические рекомендации Минздрава России по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции этот препарат был включен в апреле 2020 года (тогда это была 5-я редакция рекомендаций) и прочно обосновался там до настоящего времени (сейчас действует 15-я редакция этого документа Минздрава).

Прорывным можно считать исследование российских ученых по уточненному механизму взаимодействия молекулы Умифеновира с S-белком коронавируса (тот самый шип), результаты которого были опубликованы в начале 2022 года. Ученые доказали, что "Арбидол" препятствует проникновению вирусов в клетки организма. Таким образом, при инфицировании снижается вирусная нагрузка, то есть легче протекает болезнь, а при контакте с больным препарат помогает не заразиться.

Курс на профилактику

Врачи и ученые считают Умифеновир ("Арбидол") действенным средством как лечения, так и профилактики коронавирусной инфекции, в том числе после контакта с инфицированными.

По словам Елены Каревой, доктора кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета им.Н.И.Пирогова, механизм действия Умифеновира на конкретные белки вирусов хорошо изучен. Он напрямую действует на вирусы, не затрагивая иммунные клетки человека, и имеет широкий противовирусный спектр действия, поясняет эксперт.

Принимать "Арбидол" необходимо, не дожидаясь первых симптомов болезни. Если признаки ОРВИ проявились, но еще точно не известно, какой именно вирус вызвал заболевание, то также важно как можно раньше начать прием препарата, поскольку "Арбидол" обладает широким спектром противовирусной активности. При этом очень важно пить препарат курсом, не прерывать и не бросать прием. Это позволит быстрее восстановиться и избежать осложнений.

По словам Оксаны Гизингер, иммунолога, аллерголога, профессора кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов, при профилактическом применении препарат "Арбидол" снижает риск инфицирования ОРВИ и Covid-19. А если заражение все-таки случилось, протекать болезнь на фоне приема "Арбидола" будет легче и с меньшим риском негативных последствий для организма.

Так что не стоит паниковать, опасаясь за свое здоровье на пороге новой волны пандемии. Вместо этого лучше уже сейчас подумать о современных методах профилактики коронавирусной инфекции и, конечно, не пренебрегать традиционными правилами личной гигиены.