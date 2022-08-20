Количество заражений продолжает держаться на высоком уровне

Суточный прирост больных коронавирусом, по данным на 20 августа, составил 40 010 случаев. Было госпитализировано с подтвержденным диагнозом 3 450 пациентов, еще 24 222 выздоровели, а 69 скончались, сообщает Оперштаб по ковиду в России.

В Москве число заболевших за сутки составило 8 259, в Московской области выявили еще 3 093 заражений. В Санкт-Петербурге прирост больных составил 4 399.

Всего в стране было зафиксировано 19 077 674 заражения с начала пандемии, из которых 18 262 350 – случаи выздоровления. Скончалось от последствий инфекции 383 496 граждан.