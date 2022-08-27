Скончались 90 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России. За день в стране выявили еще 47 093 зараженных инфекцией, выписались 32 642, скончались 90 россиян.

Лидерство среди регионов по суточному приросту остается за Москвой. Там медики выявили еще 6 915 новых случаев. Далее следуют Петербург и Московская область – по 4 214 и 2 995 зараженных соответственно.

С самого начала пандемии в России переболели коронавирусом 19 359 066 человек, скончались 384 000, выздоровели 18 467 738.