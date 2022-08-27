Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России. За день в стране выявили еще 47 093 зараженных инфекцией, выписались
32 642, скончались 90 россиян.
Лидерство среди регионов по суточному приросту остается за Москвой. Там медики выявили еще
6 915 новых случаев. Далее следуют Петербург и Московская область – по 4 214 и 2 995 зараженных соответственно.
С самого начала пандемии в России переболели коронавирусом
19 359 066
человек, скончались
384 000, выздоровели
18 467 738.