Статистика по коронавирусу в России на 27 августа

Статистика по коронавирусу в России на 27 августа
Фото: Matthias Balk/www.globallookpress.com
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Скончались 90 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России. За день в стране выявили еще 47 093 зараженных инфекцией, выписались 32 642, скончались 90 россиян.

Лидерство среди регионов по суточному приросту остается за Москвой. Там медики выявили еще 6 915 новых случаев. Далее следуют Петербург и Московская область – по 4 214 и 2 995 зараженных соответственно.

С самого начала пандемии в России переболели коронавирусом 19 359 066 человек, скончались 384 000, выздоровели 18 467 738.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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