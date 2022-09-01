Скончались 95 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеванием в России на 1 сентября. Так, за минувшие сутки от последствий, вызванных инфекцией, скончались 95 человек, выздоровели 38 940, подхватил вирус 49 761 гражданин.

Лидерство среди регионов остается за Москвой с суточным приростом в 7242 человека. Далее следуют Петербург и Московская область с 3152 и 2641 случаем соответственно.

С самого начала распространения пандемии скончались18 635 574

россиянина, заразились 19 578 730, выздоровел 384 441.