Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеванием в России на 1 сентября. Так, за минувшие сутки от последствий, вызванных инфекцией, скончались 95 человек, выздоровели 38 940, подхватил вирус
49 761
гражданин.
Лидерство среди регионов остается за Москвой с суточным приростом в 7242 человека. Далее следуют Петербург и Московская область с 3152 и 2641 случаем соответственно.
С самого начала распространения пандемии скончались18 635 574
россиянина, заразились
19 578 730, выздоровел
384 441.