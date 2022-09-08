Статистика по коронавирусу в России на 8 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 8 сентября
Фото: unsplash.com
Общее количество заражений перевалило за * млн

Оперативный штаб по ковиду в России сообщил о 50 618 новых заражениях за минувшие сутки, а также 3 611 госпитализациях. В стране погибло еще 93 человека, зараженных коронавирусом, а 50 293 выздоровели. 

Количество заболевших в Москве возросло на 7 896, в Подмосковье выявили еще 1 773 больных. Суточный прирост случаев инфекции в Санкт-Петербурге составил 3 249. 

Во многих регионах выявили больше тысячи зараженных – это Свердловская, Самарская, Воронежская, Ростовская, Иркутская области, а также Пермский, Красноярский и Краснодарский края. 

Всего, по данным на 8 сентября, в стране было обнаружено 19 908 189 случаев заражения с начала пандемии. Вылечились 18 926 609 граждан, а 385 069 скончались.

Как сообщает телеканал "360", в сети появилась информация, что зарубежные вакцины от коронавируса приводят к развитию дегенеративных заболеваний. Однако, по данным журналистов, это фейк. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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