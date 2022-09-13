Скончался 101 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в стране на 13 сентября. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончался 101 человек, заразились 44 045, выздоровели 48 187 россиян.

Первое место среди регионов остается за Москвой с 4 946 случаями, далее следуют Петербург и Московская область – по 3 478 и 963 заболевших соответственно.

С начала пандемии в России умерли 385 530 человек, переболели 20 157 143, выздоровели 19 144 853.