Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в стране на 13 сентября. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончался 101 человек, заразились
44 045, выздоровели 48 187 россиян.
Первое место среди регионов остается за Москвой с 4 946 случаями, далее следуют Петербург и Московская область – по 3 478 и 963 заболевших соответственно.
С начала пандемии в России умерли
385 530
человек, переболели
20 157 143, выздоровели
19 144 853.